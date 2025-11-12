Eine voll entwickelte Show. Ohne Darsteller*innen. Ohne Transport von aufwendigen Bühnenbildern. Alles passt in eine Kiste. HANDLE WITH CARE lotet die Grenzen der „Tourneefähigkeit“ aus: Kann eine Produktion international auf Resonanz stoßen ohne massiven ökologischen Fußabdruck? HANDLE WITH CARE wird vom Publikum gespielt, sie haben nur die Anweisungen aus einer Box. Darin: Buchstaben, Aufgaben und Gegenstände für das Publikum. Schicht für Schicht baut das Publikum eine gemeinsame performte Erfahrung auf – während niemand zuschaut.

HANDLE WITH CARE ist Theater, auf das Wesentliche reduziert. Keine Darsteller*innen, keine Techniker*innen. Nur eine Box. Und das Publikum.

Eine Box wird an das Theater geschickt.Die Anweisungen sind klar:Die Zuschauer*innen nehmen ihre Plätze ein.Die Box wird in die Mitte der Bühne gestellt.Das Publikum wartet.Und dann steht ein*e Zuschauer*in auf und öffnet die Box.Die Vorstellung hat begonnen.