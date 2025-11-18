Handmade Love - Desingmarkt

Erkunden, staunen, shoppen! — Handmade Love bietet euch eine facettenreiche Palette aus handgerfertigten Unikaten, vielfältigen Eindrücken, abwechslungsreichen Leckereien und vielen schönen Dingen zum Aus- und Anprobieren.

Am 31. Januar und 1. Februar 2026 wird die komplette Burg mit Innenhof und Gewölbekeller wieder zu einem kunterbunten Erlebnis für die ganze Familie. Auf drei Stockwerken kann die Burg erkundet werden. Rund 95 Aussteller verteilen sich mit ihren wundervollen handgemachten Produkten über die beeindruckende Burgkulisse. Ob Fuggersaal, Herzogsaal oder Schachbrettzimmer — jeder Raum hat seinen besonderen Flair. Auch der große Gewölbekeller bietet die perfekte Fläche für die vielen tollen selbstgefertigten Produkte der Handmade Künstler. Die Auswahl reicht von Mode, Accessoires, Wohndeko, Kunstdrucken, Postkarten, Schnäpsen, kulinarischen Köstlichkeiten sowie Kosmetik zu Schmuck, Strick, Taschen, Tonartikeln, Papierkunst und vielem mehr. Handgemachte Lieblingsstücke für jeden Geschmack und Geldbeutel! Im Burghof verteilen sich zudem viele leckere Food Stände, die zum Schlemmen und Verweilen einladen.

Komm vorbei und werde Teil unserer großen Handmade-Familie!

Samstag, 31. Januar 2026, 10 – 18 Uhr

Sonntag, 1. Februar 2026, 11 – 18 Uhr