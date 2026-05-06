HandmadeART auf dem Marktplatz

Dein Markt für Design, Nachhaltiges & Genuss!

Stylisch, upgecycelt, köstlich, recycelt, verrückt, und vor allem handgemacht?

Es ist die besonders herzliche Atmosphäre und das Gefühl von Authentizität, mit der unsere HandmadeART begeistert. Das Publikum schätzt vor allem die hohe Qualität und den Anspruch von nachhaltigen Produkten und einer fairen Herstellung. Wir arbeiten mit persönlich ausgewählten Designern, Manufakturen und professionellen DIY-Fans zusammen. Unsere Aussteller kommen aus dem ganzen Bundesgebiet und zeigen eine außergewöhnliche Vielfalt an Ideen und Unikaten.

Nachhaltiges Glücksgefühl:

Selbstgemachtes und Wiederverwertetes gewinnt in unserer schnelllebigen Zeit an Wert und Wertschätzung. Lieblingsdinge – der eigenen Hände Wer – vermitteln ein nachhaltiges Glücksgefühl, auf beiden Seiten des Verkaufstresens.