HandmadeART Rothenburg ob der Tauber

Markt für Design, Nachhaltiges & Genuss

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Rothenburg ob der Tauber 91541 Rothenburg ob der Tauber

DU LIEBST ES: stylisch. upgecycelt. köstlich. recycelt. verrückt. und vor allem handgemacht.

Es ist die besonders herzliche Atmosphäre und das Gefühl von Authentizität, mit der unsere HandmadeART begeistert. Das Publikum schätzt vor allem die hohe Qualität und den Anspruch von nachhaltigen Produkten und einer fairen Herstellung. Wir arbeiten mit persönlich ausgewählten Designern, Manufakturen und professionellen DIY-Fans zusammen. Unsere Aussteller kommen aus dem ganzen Bundesgebiet und zeigen eine außergewöhnliche Vielfalt an Ideen und Unikaten. 

Nachhaltiges Glücksgefühl 

Selbstgemachtes und Wiederverwertetes gewinnt in unserer schnelllebigen Zeit an Wert und Wertschätzung. Lieblingsdinge - der eigenen Hände Werk - vermitteln ein nachhaltiges Glücksgefühl, auf beiden Seiten des Verkaufstresens. 

Die HandmadeART ist deshalb weit mehr als ein Shoppingtraum. Bist du das nächste Mal dabei?

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