Handpan, ein Klanginstrument aus der Schweiz, kombiniert mit Cello. Samuel und Anika bringen einen bunten Mix an Instrumenten, Klängen und Liedern mit in das a.l.s.o Kulturcafé. Samuel verwebt Klänge der Handpan mit live produzierten elektronischen Klängen am Synthesizer, während die schweizer Geigenbauerin, Anika Batt, auf ihrem selbstgebauten Cello begleitet.

Der gebürtige Gmünder, Samuel Heinrich, lebt mittlerweile im Allgäu und spielt nun das erste Mal wieder in seiner Heimat.