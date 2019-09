Hands on! für Noch-Nicht-Leser

Vorlesetag für Kindergärten in den Literaturmuseen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach lesen Kindergartenkindern aus ihren Lieblingsbüchern vor. Danach geht es auf Entdeckungstour in die Ausstellungen: Wie schauen Kinder Handschriften an, wenn sie noch nicht lesen können? Was passiert, wenn sie Handschriften abmalen? Anmeldung erforderlich unter Telefon 07144 / 848 601 oder E-Mail museum@dla-marbach.de.

Der Eintritt in die Museen und die Teilnahme am Vorlese- und Führungsprogramm sind an diesem Tag für Kindergartengruppen und Schulklassen frei. Beginn ab 08.00 Uhr.