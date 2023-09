In der Werkstatt ist Zeit und Raum für besondere Ideen, Techniken und Materialien. Es wird gemalt, gedruckt, gezeichnet oder auch ein Objekt gebaut.

Für Kinder ab 7 Jahren.

Begrenzte Teilnehmer*innenzahl. Eine verbindliche Anmeldung bis Donnerstag 18 Uhr vor der Veranstaltung ist erforderlich (über kunstmuseum (at) reutlingen.de oder Tel. 07121/303-2322). Bitte geben Sie bei der Ameldung per E-Mail den Namen des teilnehmenden Kindes sowie eine Telefonnummer für dringende Rückfragen an. Vielen Dank!