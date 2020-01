Hands Up 2020

× Erweitern DOGMA / Kreishandwerkerschaft Stuttgart HANDS UP Logo

Backen, Schreinern, Schrauben, Schneidern, Mauern: Die Vielseitigkeit des Handwerks kennt quasi keine Grenzen. Bei HANDS UP, der großen Ausbildungsmesse des Stuttgarter Handwerks, ist das Handwerk zwei Tage lang live im Stuttgarter Rathaus zu erleben. Am 14. und 15. Februar 2020 können sich Schülerinnen und Schüler sowie Eltern über die hervorragenden Karrierechancen in den über 130 Handwerksberufen informieren.

Das attraktive Messeprogramm beinhaltet neben einem Check der Bewerbungen durch erfahrene Ausbilder auch die passenden Bewerbungsbilder durch einen Profifotografen. Eine Handwerks-Rallye und vielfältige Ausprobiermöglichkeiten an den Messeständen machen den Messebesuch zur spannenden Entdeckungstour durch die Vielfalt des Handwerks.

Die Messe öffnet am Freitag von 9-16 Uhr und am Samstag von 10-15 Uhr ihre Türen. Das Stuttgarter Rathaus, als Veranstaltungsort im Herzen der Stadt, ist zentral gelegen und mit U- und S-Bahnlinien (Haltestelle Rathaus bzw. Stadtmitte) gut zu erreichen.

Der Eintritt ist frei, sowohl für Schüler als auch Eltern. Weitere Infos zur großen Ausbildungsmesse des Stuttgarter Handwerks unter www.hands-up-stuttgart.de