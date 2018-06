× Erweitern Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Imkertag

Am Sonntag, 8. Juli geben die Imkervereine der Region Hohenlohe-Schwäbischer Wald im Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen Einblicke in die Bienenhaltung.

Zur Stärkung und zum Rasten lädt die Museumsgaststätte „Roter Ochsen“ ein, auch die Besenwirtschaft im Weinbauerndorf und der Sommerkeller sind geöffnet. Aus dem Backofen gibt es frischen Blooz.