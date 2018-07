Kultur- und Begegnungstag der Minderheit der Jenischen

Am 19. August stellt sich die Minderheit der Jenischen vor und lädt von 11-18 Uhr zum Kultur- und Begegnungstag in das Steigenhaus-Ensemble ein. Zu erleben sind Berichte zu den Lebensbedingungen der Angehörigen dieser Minderheit in Vergangenheit und Gegenwart. Erstmals in unserer Region gezeigt werden Bilder des Jenischen Künstlers Ernst Spichiger.

Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen ist für seine Besucherinnen und Besucher immer wieder ein attraktives Ausflugsziel. Die originalgetreu eingerichteten historischen Gebäude vermitteln einzigartige Einblicke in die Lebensverhältnisse der Menschen früherer Zeiten. Die Gärten, Felder und Wiesen entfalten sich zur vollen Pracht und die Tiere im Museum genießen den Sommer wie die Menschen. Insbesondere für Familien sind die Tiere interessant, denn im Freilandmuseum leben Kühe, Schweine, Schafe, Ziegen, Gänse, Hühner, Puten und Kaninchen, Tiere die man sonst kaum zu sehen bekommt, denn im Freilandmuseum werden nur Tiere historischer Rassen gehalten.