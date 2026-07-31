Handwerker Peters - Comedy in der Bislandhalle

Wir laden ein zu einer Comedy-Show in der Bonfelder Bislandhalle am Samstag, 26. September, ab 19.30 Uhr. Einlass 18.30 Uhr.

Handwerker Peters bringt mit seinem Programm „Lachkräftemangel“ jede Hallen zum Beben. HP alias Kai Kramosta wurde 2025 in Köln mit dem „Prix de la Bütt“ ausgezeichnet. Seine Comedy-Show rund ums Handwerk ist schräg, herzlich und zum Brüllen komisch! Wir bauen in der Bonfelder Bislandhalle eine echte Baustelle auf und bestuhlen für Euch. Getränke und Butterbrezeln gibt es an der Bar. Der Vorverkauf bei Reservix läuft.

Wer bitte ist Handwerker Peters? HP alias Kai Kramosta nimmt sein Publikum mit auf eine urkomische Reise durch den Baustellenalltag und das pralle Leben.

In seiner unverwechselbaren Mischung aus klassischer Typenrede und moderner Bühnenperformance begeistert HP Zuschauer jeden Alters. Mit scharfem Blick und feinem Humor erklärt er, wie Handwerker wirklich ticken, warum sie gefühlt alles können – aber oft erst nach dem vierten Anruf auftauchen – und wie wir alle ein Stück Handwerker in uns tragen. Denn seien wir ehrlich: Handwerker sind echte Originale – und einfach unersetzlich.

Der gebürtige Eifelaner bringt seinen Baualltag und den liebevollen Irrsinn des Lebens mit pointierter Schlagfertigkeit auf die Bühne. Sein Humor ist bodenständig, charmant und so nah am Leben, dass man sich selbst, seine Familie oder den Handwerker von nebenan direkt wiedererkennt. Und wer dann immer noch nicht genug hat: Kai Kramosta ist täglich auf RPR1. zu hören, seine Live-Touren sind regelmäßig ausverkauft, und auf Social Media erzielt er mit seinen Videos bis zu zwei Millionen Views pro Clip.