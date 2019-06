Handyleuchten - Jan Snela, Carolin Callies

Veranstaltungsreihe: Wetterleuchten

„Wetterleuchten“ bezeichnet die Lichtankünfte entfernter Gewitter in davon behelligten Horizonten. Eine schöne Metapher für das Wirken der Literatur, die das Naheliegende im Licht ferner Himmel leuchten lässt und das Entlegene wahrnehmbar macht, auch wenn es – wie im Wetterleuchten der Blitz, von dem es herrührt – selbst vielleicht unsichtbar bleibt. Carolin Callies und Jan Snela tauchen Ihr Smartphone-Display in das schimmernde Licht des Indirekten – in direkter Antwort auf Ihren Impuls. Sie schicken den beiden an die dafür zur Verfügung stehenden Handynummern ein Wort, Bild oder einen Satz und empfangen auf Ihrem Gerät eine poetische Antwort, die sich zu Ihrem Impuls verhält, wie das Wetterleuchten zum Blitz.

Eintritt frei