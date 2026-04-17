Hang Massive kehrt im Frühling 2026 mit ihrem bisher kraftvollsten Live-Erlebnis zurück: eine bewegende Fusion aus tribalem Rhythmus, lebendigen Handpan-Melodien und immersiven Klanglandschaften, die Verbindung und Energie entfachen. Bekannt für ihre Meisterschaft am Handpan, erschaffen sie eine Klangzeremonie, die erhebt und inspiriert. Gemeinsam weben wir eine unvergessliche Reise – komm und erschaffe mit uns Magie.

Meet & Greet-Erlebnis vor der Show

Sei dabei bei einem exklusiven Meet & Greet vor der Show! Eine Stunde lang können Fans Hang Massive treffen, den Bühnenaufbau besichtigen, ein privates musikalisches Erlebnis genießen, selbst Handpans spielen und gemeinsam mit der Band jammen, Fotos machen und exklusive Fanartikel erhalten. Verpasse nicht diese einzigartige Gelegenheit, die Band kennenzulernen und dein Konzerterlebnis zu bereichern!