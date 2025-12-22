Hangovers wird von einer Mutter und ihren beiden Söhnen aufgeführt und handelt von der Suche einer Familie nach einem vermissten Vorfahren: Avram Alter. Die Performance wird in einem Miniaturmodell des Einwanderungszentrums, aus dem er deportiert wurde, inszeniert. Die Narration wird brüchig, als aktuelle Erfahrungen mit Queerness und häuslicher Gewalt die Versuche unterbrechen, Avrams Geschichte zu schreiben. Wer hat das Recht, für die Toten zu sprechen?