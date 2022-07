Endlich gehts wieder los.

Nach gefühlten 100 Jahren Feier-Abstinenz gibt es wieder die legendäre Hanix-Party an der Kunsthalle Vogelmann.

Diesmal lautet das Motto einfach "Geniessen, Zusammenkommen, Quatschen, Wippen, Tanzen" und das natürlich, wie gewohnt, mit leckeren Drinks und mit Sicherheit wieder fantastischem Wetter in einer fantastischen Location..

DJ Aames verwöhnt euch mit feinsten elektronisch-melodischen Sommerbeats und Ulrik Neumann zaubert euch soulig/funkige Mukke um die Ohren. Bekannt und bewährt ist das Team von der letzen Hanix-Party im Februar 2020 in der Arkus, diejenigen die da waren, wissen von was wir sprechen. Die Kunsthalle ist natürlich geöffnet und wir empfehlen euch wärmstens die Ausstellung "Teenage Wasteland" des in Heilbronn aufgewachsenen Künstlers Anselm Reyle anzuschauen.