Das Warten hat endlich ein Ende!

Nach vielen Jahren kehrt die original Hank Häberle Band „Dagdiab“ zurück auf die Bühne – vereint, voller Energie und bereit, den legendären Schbätzles Cowboy wieder aufleben zu lassen.

Mit „Hank Häberle Reloaded“ präsentieren sie ein Comeback, das Fans der ersten Stunde ebenso begeistern wird wie alle, die den schwäbischen Kultsound neu für sich entdecken.

Die unverwechselbaren Klassiker wie „GTI“, die „Schwaben Hymne“, „I schwätz Schwäbisch“ oder „Bullareida“ stehen wieder live auf dem Programm – handgemacht, authentisch und mit der ganzen Power, für die Hank Häberle einst Kultstatus erreichte.

Dieses Konzert ist mehr als nur ein musikalisches Wiedersehen – es ist ein Stück schwäbische Musikgeschichte, das auf die Bühne zurückkehrt.

„Hank Häberle Reloaded“ – ein Abend voller Kultsongs, Humor, Dialekt und echter Live-Energie. Wer dabei sein will, sollte sich seine Tickets frühzeitig sichern!