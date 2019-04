Hank Shizzoe

Über all die Jahre hat er sich mit seinem unverwechselbaren, eingängigen Sound den Status als der wohl beste nicht-US-amerikanische Roots-Gitarren-Stilist erworben. Und selbst wenn man die Kollegen von jenseits des großen Teichs mit einbezöge, würde der Schweizer, der mit bürgerlichem Namen Thomas Erb heißt, immer noch eine Ausnahmestellung einnehmen.Das gilt jedoch nicht nur für sein Gitarrenspiel, sondern gleichermaßen, wenn nicht sogar zuallererst, für sein Songwriting. Auf einem guten Dutzend Alben voller ausgereifter Roots-Americana-Songkunst hat Shizzoe hinlänglich bewiesen, dass er von den Besten gelernt hat und locker mit diesen mithalten kann. Zeit, den Spieß mal umzudrehen, hat er sich wohl gedacht, und jetzt ein Album aufgenommen, mit dem er sich vor seinen großen Vorbilden verneigt und sich ihrer Songs annimmt, um sie der spezifisch Shizzoeschen Wurzelbehandlung zuzuführen.

Er selbst sagt dazu: „Mir war es egal, wer die Songs geschrieben hatte. Sie passen einfach gut zusammen. Ein paar dieser Songs wollte ich schon lange aufnehmen – Washboard Sams 'I Been Treated Wrong', Mississippi John Hurts 'Make Me A Pallet On Your Floor', den alten Standard 'Careless Love' in Lonnie Johnsons Arrangement, Bob Nolans 'Cool Water', die uralte Ballade 'On Top Of Old Smokey', die ich in Hank Williams’ Version liebe. 'Stand By Your Man', der Klasssiker von Tammy Wynette – da dachte ich schon lange, dass der von einem Mann gesungen werden müsste. Dazu 'Days Of Heaven', ein verlorenes Kleinod von Randy Newman und Tom Pettys nahezu unbekanntes Meisterwerk 'California'. Ich habe 25 Jahre lang geübt, um dieses Album zu machen. Es ist das Album, das ich schon immer aufnehmen wollte. Ich kann es kaum erwarten, es für euch zu spielen.“

Und genau das wird er denn nun auch an diesem Abend im Lab tun. Und zwar auf eine ganz spezielle Weise: diesmal nicht mit Band, sondern solo. Hank pur mit Songs, Stories, Gitarren und wahrscheinlich einem knappen Dutzend weiterer Zupf- und Saiteninstrumente. Dürfte ein ganz besonderer Abend werden.

Hank Shizzoe – Gesang, Gitarren, diverse Saiteninstrumente