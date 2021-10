Biographie als Standortvorteil: In keiner anderen Stadt als in Sindelfingen hätten die Hanke Brothers ihr HEIMSPIEL im Oktober 2020 veranstalten können. Ein Kraftakt mit Unterstützung eines vielköpfigen Helfer-Teams, der ohne das beeindruckende private und kirchliche Netzwerk der Brüder undenkbar gewesen wäre. Die zweite Ausgabe von HEIMSPIEL knüpft daran an – und erweitert gleichzeitig das Programm wie die Auftrittsorte. Denn außer in der Martinskirche werden die Hankes diesmal auch in der Stadthalle und der Versöhnungskirche Sindelfingen spielen:

Sonntag, 14. November 2021 um 16:00 Uhr, Stadthalle Sindelfingen

HANKE BROTHERS IN CONCERT. Der Top Act in der Stadthalle Sindelfingen.

mit David Hanke (Blockflöte), Lukas Hanke (Viola), Jonathan Hanke (Klavier), Fabian Hanke (Tuba)

Vor gut fünf Jahren begann die musikalische Reise der Hanke Brothers mit einem fulminanten Premierenkonzert in der ausverkauften Stadthalle Sindelfingen. Damals auf dem Programm: das vermutlich weltweit erste Werk für die Besetzung Tuba, Blockflöte, Bratsche und Klavier – Jonathan Hankes Brovertüre. Seitdem hat das Brüder-Quartett eine weite Klangreise zurückgelegt. Beim HEIMSPIEL wollen die vier Brüder ihrem Publikum einen Einblick in ihr aktuelles Schaffen geben – darunter die EP #brovertüre mit vier Titeln von Jonathan Hanke und ein Ausblick auf ihr nächstes Album FOCUS.

Karten-Informationen HEIMSPIEL 2021 Tickets Instrumentalkonzerte: € 15,00, ermäßigt € 10,00 Tickets HANKE BROTHERS IN CONCERT: € 32,00 / € 28,00 / € 24,00, ermäßigt € 10,00 Vorverkauf unter anderem über den i-Punkt Sindelfingen, Tel. 07031-94-325, i-punkt@sindelfingen.de oder über www.hankebrothers.reservix.de Vorverkaufsstart ist am 11. Oktober 2021.