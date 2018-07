× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

"Wir berühren die Herzen, deshalb sind wir hier" - treffender hätten es die HANKE BROTHERS wohl nicht ausdrücken können.

4 Brüder stricken aus 4x4 Instrumenten und tonnenweise Talent "unerhörten Musikgenuss". Der Groove verbindet alles und mit ihm spielen sich die Musiker virtuos über alle Genregrenzen hinweg.

Kein Konzert der HANKE BROTHERS ist wie das andere. Präsentiert werden Werke aus dem Barock und der Romantik, ganz erfrischend im eigenen HANKE-Style. Ihr "Colourful Concert" bei Sommer am See verspricht ungehemmte Spielfreude. Ob Neukomponiertes oder Interpretationen im eigenen Stil - die Zuhörer kommen in jedem Fall auf ihre Kosten!