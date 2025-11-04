Die HANKE BROTHERS brechen musikalische Grenzen. 4 Brüder, 4 x 4 Instrumente, unbändiges Talent.

4 Brüder, 4 Persönlichkeiten, 4 x 4 Instrumente und tonnenweise Talent. Die HANKE BROTHERS versprechen nichts weniger als unerhörten Musikgenuss. Klassik, Pop, Jazz, Techno? Völlig egal! Der Groove verbindet alles. Die Ausnahmekünstler spielen sich

virtuos durch sämtliche Genregrenzen und lassen dabei jedes Konzert zu einem faszinierenden Erlebnis für alleSinne werden. Unerwartet, unglaublich, unerhört. Vielfalt, Experimentierfreude und das Ausloten neuer Grenzen – das ist das Lebenselixier der Brüder. Fabian, Jonathan, Lukas und David spielen Tuba, Klavier, Bratsche und Blockflöte, jeder von ihnen auf seine ganz spezielle Art und Weise, am eindrucksvollsten jedoch als Team. Kein Konzert gleicht dem anderen, kein Stück wird so gespielt, wie man es kennt und die Instrumente tun oft nicht das, was man erwartet.