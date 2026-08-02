Hanke Brothers

Vielfalt, Experimentierfreude, das Ausloten neuer Grenzen – das ist das Lebenselixier der Brüder Hanke. Fabian, Jonathan, Lukas, David spielen Tuba, Klavier, Bratsche, Blockflöte.

Jeder von ihnen tut es auf seine ganz spezielle Weise, am eindrucksvollsten als Team auf der Bühne. Dabei gilt: Kein Konzert ist wie das andere, kein Stück, wie man es kennt und die Instrumente spielen auch nicht immer das, was man erwartet.

Gemeinsam haben sie auf der Bühne einen „musikalischen Dialekt“ gefunden, der so noch nicht zu hören war! Von Jeunesses Musicales Deutschland wurden sie dafür mit dem Ehrentitel „JM artist“ und für ihr Engagement als Musikbotschafter mit dem OPUS KLASSIK 2024 (ehemals Echo Klassik) in der Kategorie Nachwuchsförderung ausgezeichnet.

Sie sind regelmäßig zu Gast bei renommierten Festivals, wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, Ludwigsburger Schlossfestspielen, Heidelberger Frühling und Mozartfest Würzburg.

Klassik, Pop, Jazz? Egal! Der Groove verbindet alles. Die „Boyband der Klassik“ spielt sich virtuos über alle Genregrenzen hinweg.