Musik spiegelt den Geist ihrer Zeit wider – und genau diesen Wandel können Sie an diesem Abend hautnah erleben.

Die Pianistin Hanna Choi lädt Sie zu einer musikalischen Zeitreise ein, die Sie durch die Epochen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert führt. Von der feinen Schönheit des Barock über die klare Struktur der Klassik und die leidenschaftliche Ausdruckskraft der Romantik bis zu den schimmernden Klangfarben des Impressionismus sowie der facettenreichen Harmonie und dem Rhythmus des Jazz. Freuen Sie sich auf großartige Klavierwerke von Bach, Beethoven, Rachmaninoff, Gershwin und mehr!