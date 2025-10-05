Hanna Choi

Eine Zeitreise am Klavier – von Barock bis Jazz

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg

Musik spiegelt den Geist ihrer Zeit wider – und genau diesen Wandel können Sie an diesem Abend hautnah erleben.

Die Pianistin Hanna Choi lädt Sie zu einer musikalischen Zeitreise ein, die Sie durch die Epochen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert führt. Von der feinen Schönheit des Barock über die klare Struktur der Klassik und die leidenschaftliche Ausdruckskraft der Romantik bis zu den schimmernden Klangfarben des Impressionismus sowie der facettenreichen Harmonie und dem Rhythmus des Jazz. Freuen Sie sich auf großartige Klavierwerke von Bach, Beethoven, Rachmaninoff, Gershwin und mehr!

Info

Glasperlenspiel Asperg Kelterstraße 5, 71679 Asperg
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Hanna Choi - 2025-10-05 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Hanna Choi - 2025-10-05 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Hanna Choi - 2025-10-05 19:00:00 Outlook iCalendar - Hanna Choi - 2025-10-05 19:00:00 ical

Tags