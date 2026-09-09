Hannah Arendt – jüdische Aktivistin und politische Theoretikerin

Hannah Arendt gehört zu den bedeutendsten politischen Denkerinnen des 20. Jahrhunderts. In seinem Vortrag stellt Dr. Thomas Meyer neue Perspektiven auf ihr Leben und Werk vor.

Anhand bislang unveröffentlichter Dokumente beleuchtet er Arendts Engagement für die Organisationen „Kinder- und Jugend-Alijah e.V.“ (1934–1939) sowie „Jewish Cultural Reconstruction“ (1944–1956).

Darüber hinaus werden zentrale Gedanken ihres Hauptwerks Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft vorgestellt. Ein besonderer Fokus liegt auf Arendts Überlegungen zu Israel und Palästina. Bereits 1958 setzte sie sich mit der Frage eines möglichen Friedens in der Region auseinander. Diese Texte wurden 2024 erstmals unter dem Titel Über Palästina im Piper Verlag veröffentlicht – herausgegeben von Dr. Thomas Meyer.

Der Abend bietet spannende Einblicke in das politische Denken Hannah Arendts und seine anhaltende Aktualität.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Museum Synagoge Affaltrach statt. Der Vortrag ist Teil der Reihe "Für eine offene Gesellschaft" der Hochschule Heilbronn.