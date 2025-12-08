Hannah Arendt – Verstehen ist Heimat

Ein Theaterabend zum 50. Todestag der Philosophin Hannah Arendt, der zum Mitdenken und Mitgestalten aufruft ! Auch für Jugendliche geeignet !

Lis ist eine junge Weltverbesserin. Im Dialog mit dem Publikum beginnt sie sich lebenswichtige Fragen zu stellen. "Ich will verstehen" tippt sie in den Browser und da taucht Hannah Arendt auf! Nun wird Hannah sie begleiten und ihre philosophischen Gedanken werden auch für das Publikum greifbar...