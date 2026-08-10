Hannah Arendt (1906-1975) war eine deutsch-amerikanische politische Theoretikerin und Publizistin.

Ihre jüdische Herkunft, die Sie als zentrale Identität verstand, und die Erfahrung der Verfolgung durch das nationalsozialistische Regime prägten ihr Denken und ihr Engagement gegen Totalitarismus. Nach Ihrer Emigration aus Deutschland 1933 wirkte sie zunächst in Paris und später in den USA, wo Sie sich als Journalistin, Hochschullehrerin und Autorin etablierte. Mit Werken wie „Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft“ und „Eichmann in Jerusalem“ wurde Sie zu einer der bedeu- tendsten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts.

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