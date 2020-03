Egal ob düstere Songs mit kühlen Beatfragmenten oder fröhlich tänzelnde Indiepopsongs – HANNAH GEORGAS kann guten Gewissens als sehr vielseitige Künstlerin bezeichnet werden. Die kanadische Songwriterin hat in den vergangenen Jahren durch ihr ausgefeiltes Songwriting und ihr Gespür für feine Melodien mehr und mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen:

Von der ersten EP-Veröffentlichung 2009, die noch vornehmlich im kanadischen Umland vorgestellt wurde, bis hin zu hochgelobten Alben und Tourneen um die ganze Welt ist viel passiert im letzten Jahrzehnt.

Aktuell ist HANNAH GEORGAS als Support der Indie-Helden The National in Deutschland unterwegs, zuletzt unterstützte sie unter anderem auch City & Colour oder Rhye. Die Vorschusslorbeeren der ganz Großen hat sie also schon mal geerntet, nun heißt es für die Künstlerin aus Vancouver auf eigenen Beinen zu stehen, was mit ihrem Talent und diesen Songs sehr leicht von der Hand gehen sollte. Im April 2020 kommt HANNAH GEORGAS zurück nach Deutschland, um bei vier Konzerten ihre gefühlvollen Indiesongs zu präsentieren.