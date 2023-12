Hannah J. Kohler: 10 von 149

Hannah J. Kohler 28. Januar bis 9. April 2024

„10 von 149“ ist die erste institutionelle Einzelausstellung der Künstlerin Hannah J. Kohler, die 2023 die Frischzelle im Kunstmuseum Stuttgart bespielte und Gewinnerin des Nachwuchsförderpreises „kunsthub“ der Stadt Leinfelden- Echterdingen war.

In ihrem komplexen Werk schafft sie starke, zeitgemäße Bilder, die um zentrale Fragen der Wahrnehmung kreisen. Oft ist sie gleichzeitig Protagonistin und Regisseurin ihres multimedialen Werkes und lädt die Betrachterinnen und Betrachter zur aktiven Teilhabe auf den unter- schiedlichsten Ebenen ein.

Wie auch in der Vergangenheit stellt Hannah J. Kohler Bezüge zu kunsthistorischen sowie mythologischen Themen her. Für die Ausstellung in Ostfildern interpretiert sie derzeit im Rahmen eines Stipendiums in Langenargen ein Meisterwerk aus der Epoche der Romantik neu. Es entsteht ein Werk von erstaunlicher Aktualität.