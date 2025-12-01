Hannah Köpf „Flowermind“

Intime Texte, grandiose Arrangements und eine countryaffine Jazz-Band - das ist Hannah Köpf. Die Kölner Singer-Songwriterin ist mit ihrem neuen Album „Flowermind“ auf Tour – mit einem Sound, der sich nach Nashville anfühlt, aber aus Deutschland kommt. Mit brillantklarer, warmer Stimme erzählt sie Geschichten, die sowohl Trost spenden als auch aufrütteln – mal schwebend leicht, mal intensiv und eindringlich, immer voller Ausdruck und Leuchtkraft.

Hannah Köpf - Gesang

Bastian Ruppert - Gitarre & Gesang

Mike Roelofs - Klavier, Hammond & Gesang

Jakob Kühnemann - Kontrabass

Tim Dudek - Schlagzeug & Gesang

Der musikalische Kosmos, den Köpf gemeinsam mit Drummer und Produzent Tim Dudek geschaffen hat,atmet den Geist von Künstler*innen wie Jackson Browne, Steely Dan und Judee Sill und bewegt sich mühelos

zwischen Folk, New-Orleans-Soul, Americana, Jazz und Southern Country. Dabei klingt es so natürlich, als habe sie schon als Kind nie etwas anderes gehört als diese uramerikanischen Gattungen.

Mit „Flowermind“ knüpft sie an die Linie ihrer vier bisherigen Alben an. Nach erfolgreichen Touren und begeisterten Rezensionen von Fachwelt und Publikum bringt Köpf nun neue Songs auf die Bühne, die Americana, Country und Folk mit einer lyrischen Tiefe verbinden, die immer Vergleiche mit Joni Mitchell und Paul Simon wecken. „Ich möchte mit meinen Texten Emotionen wecken und Bilder entstehen lassen“, sagt die studierte Jazz-Sängerin. „Aber auch drängende Fragen unserer Zeit wie Klimakrise, Faschismus oder soziale Gerechtigkeit einfließen lassen – subtil und ohne erhobenen Zeigefinger.“

Live begleitet sie eine hochkarätige, einfühlsame Band, die den zeitlosen und zugleich zeitgenössischen Sound des Albums fantasievoll umsetzt. Ob tiefgründig und melancholisch, von hymnischer Wucht über sanfte Country-Sehnsucht bis hin zu grooviger Leichtigkeit - jedes Konzert verspricht nicht nur musikalische Raffinesse, sondern auch einen Abend voller Wärme, Intensität und unvergesslicher Atmosphäre.