Hanne Schiefer "Aus meinem Leben" - Lesung von Katja Schlonski

Mit Prosatexten und Gedichten hat Johanna ("Hanne") Schiefer geb. Griesinger (1914 -2010) über Jahre hinweg ihre Erinnerungen aufgeschrieben:

ihre Heirat vom "Städtle" ins "Dorf" und ihr hartes Leben als Kriegswitwe und Bäuerin fanden hier ebenso Eingang wie die zahlreichen Berichte aus ihrer Zeit als Landfrauenverbandsvorsitzende und weitgereiste Vortragsrednerin. Ihre Kinder und Enkel haben diese stets lebensnah geschriebenen Texte zusammengetragen.

Am Freitag, 16.10.26, um 19 Uhr, liest die Journalistin und ehemalige SWR4-Redakteurin Katja Schlonski in der Lauffener Weingärtnergenossenschaft (Im Brühl 48) ausgewählte Passagen aus dieser Sammlung. Der Eintritt ist frei. Die LandFrauen bewirten mit Getränken und Snacks.

Eine Veranstaltung der Lauffener LandFrauen und der Stadt Lauffen a.N. im Rahmen der Kulturregion HeilbronnerLand und des Lauffener Kulturjahrs "Starke Frauen".