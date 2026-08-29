Hanne Schiefer "Aus meinem Leben" - Lesung

Mit Prosatexten und Gedichten hat Johanna Schiefer (1914-2010) über Jahre hinweg ihre Erinnerungen aufgeschrieben:

Ihr hartes Leben als Kriegswitwe und Bäuerin fanden hier ebenso Eingang wie die zahlreichen Berichte aus ihrer Zeit als Landfrauenverbandsvorsitzenden und weitgereiste Vortragsrednerin.

Für die Frauen der Region war sie in der schweren Nachkriegszeit eine Mutmacherin und Leitfigur, die erfolgreich die Hoffnung vermittelt, dass es in dem kriegszerstörten Land aufwärts geht und die Frauen gemeinsam viel erreichen können.

Ihre Kinder und Engel haben ihre stets lebensnah geschriebenen Texte zusammengetragen. Die Journalistin und ehemalige SWR4-Redakteurin Katja Schlonski liest ausgewählte Passagen aus dieser Sammlung.