Hannelore Hilgarth - Märchen für Erwachsene

Hannelore Hilgarth ist Märchenerzählerin und Laienschauspielerin. Über Kindermärchen hat sie die wunderbare Welt der Märchen für Erwachsene entdeckt.

Märchen gibt es auf der ganzen Welt, in allen Kulturen und sie wurden von Generation zu Generation weiter erzählt.

Märchen für Erwachsene stammen u.a. auch von namhaften Schriftstellern wie, Kurt Tucholsky, Erich Kästner, Annette von Droste-Hülshoff, Joachim Ringelnatz, Bertold Brecht und vielen mehr. Sie alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen.

Kommen Sie mit und tauchen Sie ein in die Welt der Märchen für Erwachsene mit tierischen und menschlichen Geschichten!

Weitere Infos auf www.kulturkeller.de/hannelore-hilgarth-276