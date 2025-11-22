Stefanie Kerker - Utopie To Go

Guten Abend! Einmal Utopie, bitte! Zum Mitnehmen. Ja, Utopie ohne alles. Ohne falsche Hoffnungen jedenfalls, denn sowas kommt bei Stefanie Kerker nicht in die Tüte.

Dafür schaut sie viel zu genau hin. Weiß, was los ist in diesem Lande. Vor allem, was alles los sein könnte, wenn es nach ihr ginge. Und so plaudert und klimpert und bläst sie uns raus aus unserem mentalen Plüschsessel, in dem wir so gerne über all die großen und kleinen Malaisen des bundesrepublikanischen Alltags herziehen, ohne die Füße vom Hocker zu nehmen.

Mit strahlendem Lächeln nimmt Stefanie Kerker unsere Schwächen aufs Korn, die kollektiven ebenso wie die individuellen. Digital-Gurus und Konsum-Gläubige trifft es dabei ebenso breitseits wie Umweltsiegel-Märchen und Super-Mummy-Männerträume. Und unversehens steckt man mittendrin in einem Politik-Utopia, das einem den Atem nimmt: Pflegenotstand? Bahndebakel? Neiddebatte? Unverrückbare Wirtschaftsweisheiten? Alles Schnee von gestern, wenn es nach Stefanie Kerkers Utopie geht.

Ihre Analysen sind höchst aufschlussreich: Was das Ehegattensplitting mit schlechtem Sex zu tun hat, zum Beispiel. Ihre Lösungen bisweilen verwegen: Eine Fernsehshow wird zur Plattform für Superreiche, die sich darin überbieten, ihr Geld an die Allgemeinheit abzugeben. Und als Sahnehäubchen eine App, die uns alle viel freundlicher miteinander umgehen lässt.

Bei diesem Take-Away nehmen wir so manches Aha mit auf den Weg, dazu viel positive Energie und alltagstaugliche Ermutigungen. Mit denen müssten wir – Utopie mal Daumen – ein gutes Stück vorwärtskommen in Richtung „schönes Leben für alle“. Wäre doch gelacht!