Peter Vollmer "Er hat die Hosen an - Sie sagt ihm, welche"

Er hat die Hosen an - Sie sagt ihm, welche

Für den Mann von heute wird die Luft immer dünner: Sein Auto fährt demnächst alleine los. Ohne Navi findet er nicht mal mehr den Weg zum Kühlschrank. Und seine Frau hat nicht nur das letzte Wort, sondern beim Fernsehen auch die Fernbedienung in der Hand. Dabei sind Männer inzwischen doch sogar bereit zu kochen (mit dem Thermomix), gesund zu leben (etwa einmal die Woche) und sich strikt an die verordnete Trennkost zu halten (erst die Fritten, dann die Wurst).

Kabarettist Peter Vollmer tritt den Beweis dafür an, dass der Mann noch lange nicht auf die Liste der bedrohten Arten gehört. Er hat eine Woche gebraucht, um einen Dübel in der Wand zu versenken? Dafür hat er Anerkennung verdient! Auch wenn’s im falschen Zimmer war...

Die Presse findet: „Ein richtig zünftiges Programm mit allen Schikanen.“

