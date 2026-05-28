Hannes Ringlstetter & Stephan Zinner – Ansbach Open – „Irgendwas mit Küche“

Musikkabarett

Hochschule Ansbach Residenzstr. 8, 91522 Ansbach

Die beiden sind Freunde, Kumpels, Kollegen, aus ähnlichem Holz geschnitzt und dennoch unterscheiden sie sich künstlerisch so, dass sie sowohl miteinander musizieren und blödeln können als auch dem anderen seinen Platz lassen für seine Art.

Ein normaler Kabarettabend ist das nicht, eher ein Abend, wo man das Gefühl nicht los wird, bei zwei coolen Typen am Küchentisch gelandet zu sein. Und da gehts gemütlich, lustig und manchmal sogar gescheit zu. Für ihre Auftritte und die lockere Art werden Hannes und Stephan 2019 mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Musik ausgezeichnet. Ein Projekt mit Zukunft und genau so wirds auch weitergehen. 

Info

Hochschule Ansbach Residenzstr. 8, 91522 Ansbach
Theater & Bühne
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