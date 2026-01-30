Hannes Stollsteimer – INTERFUSION

Diese Funk- und Fusion-Band ist ein Powerpaket, das jeden Club zum Vibrieren bringt.

Angeführt vom Stuttgarter Pianisten und Komponisten Hannes Stollsteimer, langjähriges Mitglied im erfolgreichen „Jakob Manz Project“, vereint das Quartett pulsierende Beats, markante Melodien und fesselnde Improvisationen. Die Individualität der vier Musiker spiegelt sich in der Vielfalt ihrer Eigenkompositionen wider und kreiert dabei einen höchst dynamischen Bandsound im Spirit von Funk, Fusion und Jazz-Rock.

Im Mai 2025 veröffentlichte die Band ihr erstes Album „Live at BIX“, das im Rahmen ihrer Debut-Tour in dem Stuttgarter Jazzclub entstand. Neben Hannes Stollsteimer – auf seinem Tourkalender finden sich Auftritte bei den Leverkusener Jazztagen oder bei Jazz Baltica – besteht das Ensemble aus Bassist Frieder Klein, ebenfalls aus „The Jakob Manz Project“, dem Essener Gitarristen Philipp „Humbi“ Humburg sowie der Schlagzeugerin Christin Neddens aus Hamburg. Alle vier bringen eine beeindruckende Vita und Erfahrung aus der deutschen und internationalen Jazzszene mit. Das Quartett verspricht ein elektrisierendes wie unterhaltsames Erlebnis.