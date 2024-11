Nun startet Pianist und Komponist Hannes Stollsteimer (bekannt aus „The Jakob Manz Project“) mit seinem eigenen Interfusion Quartet durch!

Die hochkarätig besetzte Formation bündelt pulsierende Beats, eingängige Melodien und virtuose Improvisationen im Spirit des Funk, Fusion und Jazz-Rock. Die Individualität der vier Künstlerpersönlichkeiten spiegelt sich in der Vielfältigkeit ihrer Eigenkompositionen wider und erschafft einen einzigartig dynamischen Bandsound.

Das „Hannes Stollsteimer Interfusion Quartet“ verspricht ein gleichermaßen elektrisierendes und unterhaltendes Erlebnis.

Hannes Stollsteimer verfügt über eine ausgeprägte Live-Erfahrung und zählt zu den gefragtesten Pianisten Süddeutschlands. Als Pianist, Komponist und kreativer Kopf des „Jakob Manz Projects“ war er mehrfach bei TV-Ausstrahlungen einiger renommierter europäischer Jazzfestivals zu sehen und hören, wie z.B. den Leverkusener Jazztagen 2019 & 2022, JazzBaltica 2022 oder Elbjazz 2023 und gewann etliche Preise, z.B. den “Future Sounds” der Leverkusener Jazztage oder den Biberacher Jazzpreis.

International gastierte Hannes bereits in unterschiedlichen Formationen u.a. auf dem Savassi Festival in Belo Horizonte/Brasilien, PapJazz Festival/Haiti, Lotos Jazz Festival/Polen, Festival da Jazz in St.Moritz/Schweiz, Trollhättan Jazz & Blues Festival/Schweden und auf den Jazz Pulsations Nancy/Frankreich.

Sein Klavierspiel wird als rhythmisch-perkussiv, kreativ und ausdrucksstark beschrieben.