Hannes Stollsteimer Interfusion Quartett

Virtuose Improvisationen im Spirit des Funk, Fusion und Jazz-Rock.

Angeführt vom Stuttgarter Pianisten und Komponisten Hannes Stollsteimer, einem festen Bestandteil des erfolgreichen „Jakob Manz Projects“, vereint das Quartett pulsierende Beats, eingängige Melodien und ausdrucksstarke Improvisationen. Die Individualität der vier Musiker spiegelt sich in der Vielfalt ihrer Eigenkompositionen wider und kreiert einen höchst dynamischen Bandsound im Spirit von Funk, Fusion und Jazz-Rock.

Neben Hannes Stollsteimer besteht das Ensemble aus Bassist Frieder Klein, ebenfalls aus dem Jakob Manz Project, dem Essener Gitarristen Philipp „Humbi“ Humburg sowie der versierten Schlagzeugerin Christin Neddens aus Hamburg. Alle vier bringen eine beeindruckende Vita und Erfahrung aus der deutschen und internationalen Jazzszene mit.

Der Pianist Stollsteimer konnte bereits bei renommierten Festivals wie den Leverkusener Jazztagen und JazzBaltica punkten. Humburg wurde am renommierten G.I.T. in Los Angeles mit dem Achievement Award „Outstanding Player“ ausgezeichnet und spielte im Vorprogramm von Stars wie Stanley Clarke, Pat Martino und Steve Gadd. Der Stuttgarter Bassist Klein überzeugt mit kontrastreichem Spiel zwischen Ruhe und Virtuosität, während Neddens international auf Festivals von Finnland bis Südafrika zu Gast war.

Das Hannes Stollsteimer Interfusion Quartet verspricht ein mitreißendes und elektrisierendes Erlebnis!