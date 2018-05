Hannes und der Bürgermeister aus der Komede-Scheuer Mäulesmühle

× Erweitern Hannes und der Bürgermeister

Albin Braig und Karlheinz Hartmann als Hannes und der Bürgermeister mit ihrem neuen Programm: "Des gibt's bloß bei ons!'"

Schnell, sonschd gibt's koine Karda meh!? So schallt es durch die Stadt, wenn "Hannes und der Bürgermeister" in die Stadt kommen."Dr Hannes soll reikomma!" Und der Hannes kommt, wenn auch manchmal ungern. Und der Hannes weiß Rat: Ob es nun um eine Jahrhundertfeier geht, um Tourismus, Steuern, Hochzeiten, Musikfestivals, ohne den Hannes läuft gar nichts! Und dabei kommt ihm nicht nur sein unverdorbener, gradliniger, von keines Gedanken Blässe getrübter Verstand zugute, sondern auch seine umfassende Volkshochschulbildung. Kein Thema, zu dem der Hannes nicht einen entsprechenden Kurs absolviert hätte.Und wenn man die Sorgen und Nöte dieses Bürgermeisters - oder besser Dorfschultes - betrachtet, so sehr unterscheiden sie sich eigentlich auch nicht von denen seines Amtskollegen in Berlin. Na ja, ein bisschen übertrieben ist das vielleicht schon, aber mit dem OB der Landeshauptstadt kann man sich schon vergleichen. Nur hat's der schwerer: Wenn der mal nicht mehr weiter weiß, kann er nicht einfach schreien: "Dr Hannes soll reikomma!"

Albin Braig als "Hannes", Karl-Heinz Hartmann als "Bürgermeister" sowie Benny Banano, Manne Arold, Flex Flechsler und Selle Hafner als "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle" treten erneut an, um das werte Publikum in schwäbische Ekstase zu versetzen. ("Zwerchfell, Seggl!")"Mit dem Ohr immer am Puls der Zeit und mit dem Herzen beim Publikum", könnte man dieses Unterhaltungsphänomen grob umreißen. Einfach aber nicht einfältig, eigensinnig aber nicht starrköpfig. Zeitlos offenbar.