Albin Braig und Karlheinz Hartmann als Hannes und der Bürgermeister mit ihrem neuen Programm: "Hergott, no hilf mr halt nuff!" Benny Banano, Manne Arold, Flex Flechsler und Selle Hafner als "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle" treten erneut an, um das werte Publikum in schwäbische Ekstase zu versetzen. (Zwergfell, Seggl!")

Hinweis für Kartenkäufer:

Ersatztermine vom 20.+21.04.2020

Alle bislang gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für den jeweilig veröffentlichten Ersatztermin und müssen nicht ausgetauscht werden! (wie folgt gültig: 20.04.20à19.04.21 und 21.04.20à20.04.21)

Alle unsere aktuellen Infos zu unseren Veranstaltungen finden sie auf unserer Homepage www.stumpfes.de und bei ihrem jeweiligen Ticketsystem:

Reservix: ticketmagazin.reservix.de/landingpage-corona/, Easy Ticket: www.easyticket.de/info/coronavirus

Alle Ersatztermine für betroffene Veranstaltungen von uns sind einzusehen unter:

Hannes und der Bürgermeister: www.stumpfes.de/TourdatenMaeulesmuehle/HannesTourSet.html

Kartenrückgabe ist nur in den Vorverkaufsstellen möglich, an denen sie erworben wurden!

Wir bitten um Verständnis, dass sich aufgrund des hohen Aufkommens Verzögerungen bei den Ticketsystemen ergeben können.