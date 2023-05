Hannigan Strauss Poulenc

Richard Strauss »Metamorphosen« – Studie für 23 Solostreicher

Francis Poulenc »La Voix Humaine«

Ein multimediales Sinfoniekonzert

Barbara Hannigan Musikalische Leitung & Sopran

Barbara Hannigan, Denis Guéguin Regie & Video

Clemens Malinowski Regie & Live-Video für »La Voix Humaine«

Delphine Dussaux Klavier, musikalische Assistenz, Übertitel

Zu einem Konzertabend der besonderen Art lädt Barbara Hannigan mit ihrer spektakulären schauspielerischen Identifikation als Sopranistin und Dirigentin zugleich ein. Nach ihrem sensationellen Ludwigsburger Debüt 2021 kehrt die kanadische Künstlerin mit einer fesselnden Inszenierung von Francis Poulencs lyrischer Tragödie »La Voix Humaine« zu den Schlossfestspielen zurück. In Echtzeit lässt sich ihre expressive Mimik auf einer Leinwand im Bühnenhintergrund verfolgen, während die Grenzen zwischen Schauspiel und Realität immer weiter verschwimmen. Poulencs einaktige Mono-Oper geht unter die Haut. Nur die Antworten der telefonierenden Protagonistin sind zu hören, begleitet vom Orchester. Kaum merklich vervollständigt sich das restliche Gespräch wie von allein durch Imagination und Empathie. Das Publikum erlebt jegliche Nuancen der frisch verlassenen Frau, die dem unsichtbaren und unhörbaren Mann auf der anderen Seite der Leitung verborgen bleiben. Verfremdet durch das Medium Telefon, schwankt die namenlose Frau zwischen Gefühlsmaskierung und Träumereien und begibt sich damit in eine Spirale tiefen Kummers. Eine Verwandlung besonderer Art geschieht zu Beginn des Konzerts: In den »Metamorphosen« von Richard Strauss vollführen 23 Solostreicher eine stetige motivische Transformation. Dabei zieht sich ein Zitat aus Ludwig van Beethovens »Trauermarsch « wie eine ferne Erinnerung durch das etwa halbstündige Werk und offenbart sich erst am Ende. Diese inbrünstige Trauerklage schrieb Strauss 1945 angesichts der zerbombten Städte München, Dresden, Berlin und Wien. Barbara Hannigan erarbeitet die melancholischen »Metamorphosen« und Poulencs Mono-Oper in einer einwöchigen Probenphase gemeinsam mit dem Festspielorchester und erschafft eine Darbietung, die über ein konventionelles Konzerterlebnis weit hinausgeht und das Publikum verwandelt zurücklässt.