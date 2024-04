Hanniou - The Losing You Tour 2024

Die 24 jährige Singer/Songwriterin Hannah, alias „Hanniou“ aus Stuttgart, lädt uns mit ihren Songs in ihr Leben ein. Mit ihrer einzigartigen Stimme begeistert sie nicht nur Hörerinnen und Hörer auf der Bühne, sondern auch mehr als 120.000 Follower:innen auf Social Media und 600.000 monatliche Hörer:innen auf Spotify.

Mit ihrer Debüt-Single „Angel“ konnte Sie bereits 2020 ihr Radio Debüt feiern. Neben der Nominierung für den German Songwriting Award mit ihrem unveröffentlichten Song „More Of You“ freut sich Hannah mit ihren letzten Releases über Charterfolge und diverse Editorial Playlists.

Ende 2022 ging ein Songschnipsel ihrer aktuellen Single „Heartbeats“ auf TikTok viral und seither wird Hannah von dem Britischen Label FRTYFVE Records aus London unterstützt.

Ihre erste sold out Headliner Show für 400 Personen hat Hannah im Januar im clubCANN in Stuttgart gespielt. Neben einigen Festivals im Sommer freuen uns auf alles, was uns in diesem Jahr noch erwartet.