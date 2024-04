LNA + clique “You won’t regret this tour” 2024

„You won’t regret this tour“ - LNA bringt ihre EP „INSTANT REGRET“ auf die Bühne. Man darf sich auf eine Stimme, die als Instrument eingesetzt wird und Beats, die auf organische Samples treffen und Raum zum Beben bringen, gefasst machen. Electro- Pop, aber weird eben.

Mit „INSTANT REGRET“ zeigt LNA, dass es sehr wohl möglich ist eine EP mit FLINTA* Artists zu schreiben und produzieren. Inhaltlich dreht es sich das Verarbeiten von persönlichen Themen wie Überarbeitung, zwischenmenschliche Beziehungen oder Feminismus. Die ersten ausgekoppelten Singles „DOUBLE-CHECK“ und „WANT WANT“sammelten positives Feedback von u.a. Deutschlandfunk Nova, Puls, Spiegel Online, Picky Magazine und Flutwelle und wurden u.a. in der Equal GSA, New Music Friday und Indie Brandneu bei Spotify platziert.

Es ist nicht das erste Lebenszeichen von LNA, denn mit ihrem Debütalbum „soft trigger“, welches 2022 erschien, legte sie den Grundstein. Sie brachte sich alles selbst bei, produzierte ihre Songs selbst, gerne aber auch mit anderen wie beispielsweise Novaa. Mit der Zeit wurde mehr auf die Intuition gehört, sich von den Erwartungen anderer verabschiedet und das war gut so. Denn im Jahr 2022 wurde sowohl auf dem Reeperbahn-Festival, als auch dem Waves Vienna und der c/o pop gespielt. LNA eröffnete für u.a. Umme Block, Novaa, Serpentin und Mayberg.

Von daher ist diese Tour der aktuelle musikalische Stand von LNA, aber noch lange nicht das Ende. Come and you won’t regret it.