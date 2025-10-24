Hanns-Josef Ortheil: Schwebebahnen

Lesung und Gespräch zum Tag der Bibliotheken.

Hanns-Josef Ortheil gehört zu den beliebtesten und meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart. Berührend intensiv erzählt er in seinem neuen Roman „Schwebebahnen“ vom inneren und äußeren Wiederaufbau im westlichen Nachkriegsdeutschland. „Schwebebahnen" ist die Geschichte eines anfänglich autistischen Jungen, der seine eigenen, von Musik getragenen Fantasiewelten entdeckt. Zugleich ist es das große Panorama einer zutiefst traumatisierten Gesellschaft.

In der Stadtbibliothek Reutlingen spricht Hanns-Josef Ortheil mit Prof. Dr. Renate Overbeck und Prof. Dr. Bernhard Rank über sein aktuelles Buch.