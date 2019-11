Hans-Bernd Neumann – Engel

Engel sind geistige Wesen, die vor langer Zeit ihre Menschheitsstufe durchlaufen haben. Die Entwicklung des Ich-Bewusstseins, mit der wir gegenwärtigen Menschen noch befasst sind, haben sie absolviert.

Jetzt sind sie in einer Höherentwicklung begriffen und mit der Ausbildung von Fähigkeiten befasst, die unsere menschlichen weit überragen. Eine ihrer zentralen Aufgaben ist es, sich um je einen von uns Menschen zu kümmern und uns auf dem Weg unserer Menschwerdung zu begleiten – von unserer ersten Inkarnation auf der Erde bis zu unserer letzten: unser sogenannter Schutzengel. Was heißt das? Hans-Bernd Neumann wird beschreiben, was oder wer unser Engel ist, wie wir uns zu ihm stellen können und was es bedeutet, ihn zu verstehen.