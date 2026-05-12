Hans Castorps Reise in die Nacht

Thomas Manns Meilenstein der Literaturgeschichte entführt in die bizarre Welt eines Lungensanatoriums im schweizerischen Hochgebirge. Hans Castorp bricht dorthin auf, um seinen Cousin zu besuchen.

Aus den geplanten drei Wochen werden sieben Jahre, die er auf dem ‚Zauberberg‘ verbringen wird. Während das alte Europa aus den Fugen gerät und auf den Ersten Weltkrieg zusteuert, begegnet Castorp, umgeben von Schnee und Eis außergewöhnlichen Figuren, die ihn mit Politik, Philosophie, Liebe, Krankheit, Tod und sich selbst konfrontieren. Mit feiner Ironie und Genauigkeit zeichnet Mann den Weg vom Wort zur Gewalt, von der Demokratie zur Diktatur und fängt so die Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg ein.

In schnellen Wechseln aus gelesenen Passagen sowie gespielten und hörspielartigen Szenen bleiben Achim Conrad und Thomas Zieler stets nah am Helden des Romans und spüren erstaunlichen Parallelen zur ‚großen Gereiztheit‘ unserer heutigen Gesellschaft nach. Der Abend ist eine Produktion von movingtheatre.de/Köln