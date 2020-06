Hans Fallada: Der eiserne Gustav

Berlin, zwischen 1914 und 1924: Gustav Hackendahl, genannt der eiserne Gustav, ist Droschkenkutscher, streng gegen sich selbst und andere. In den unruhigen Kriegs- und Nachkriegsjahren bricht seine Familie auseinander, sein Betrieb kann neben der Automobil-Konkurrenz nicht mehr bestehen. Da setzt er trotzig einen Traum in die Tat um: Er macht sich auf eine letzte Reise – mit der Droschke von Berlin nach Paris. Falladas Roman entfaltet das kulturelle und sozialpsychologische Panorama jener Zeit. In Alltagsszenen erzählt es deutsche Geschichte »von unten« und besticht durch seine scharf gezeichneten Figuren, präzisen Dialoge und das breite Spektrum an Schauplätzen

Schauspieler Hannes Rittig lebte lange in Hans Falladas Geburtsstadt Greifswald und hat in Zusammenarbeit mit der dortigen Falladagesellschaft mehrere Romane als szenische Lesungen auf die Bühne gebracht. Abwechselnd schlüpft er in die unterschiedlichen Charaktere des Romans und lässt die Welt vor rund 100 Jahren lebendig werden.