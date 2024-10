Hans Georg Pflüger – Gedenkkonzert

zum 25. Todestag und 80. Geburtstag

Das Kulturleben in Bietigheim-Bissingen wäre ohne Hans Georg Pflüger in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts undenkbar gewesen. Seit 1950 in Bietigheim ansässig, war er schon in jungen Jahren als Organist an der katholischen Kirche St. Laurentius tätig und studierte nach seinem Abitur in Stuttgart­ Komposition an der Musikhochschule­. Er war Orgelschüler ab 1986 und Stipendiat der Villa Massimo in Rom ab 1977. Trotz seiner Sehnsucht nach den jährlichen Kompositions­exerzitien in Venedig blieb sein Lebensmittelpunkt stets Bietigheim.

Neben seiner herausragenden Kompositionskunst war Hans Georg Pflüger auch ein visionärer Denker, dessen viele Projekte und bedeutende Werke im Auftrag der Stadt entstanden sind. Es verging auch kaum ein Jahr, in dem nicht ein Werk Pflügers bei einem der Konzertreihen aufgeführt wurde. Er nutzte seine Beziehungen zur Einladung bedeutender Künstler nach Bietigheim und war an der Entwicklung eines Konzepts für musikalische Bildung von Musikschule bis zum Konzertleben beteiligt. Als Anerkennung für sein Wirken hat die Stadt nach der Renovierung des Schlosses dem Konzertsaal der Musikschule seinen Namen gegeben.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam das Erbe von Hans Georg Pflüger und seine Bedeutung für die lokale Kulturszene zu feiern.