Hans Gerzlich – „Ihr Sünderlein kommet!“

„Gerzlich ist der Meister der Bürokomik“ – urteilte die FAZ über den Kabarettisten, der mit seinem Adventsprogramm „Ihr Sünderlein kommet!“ die Weihnachtsfeier zur satirischen Großveranstaltung macht.

Mit bissigem Humor und pointierter Bürocomedy rekonstruiert er den Verlauf eines unheiligen Abends – von Schrottwichteln bis Schnapsrunde. Gerzlichs Adventskabarett ist ein satirisches Festmahl, das mit Herz, Terz, Kerz und Scherz serviert wird. Ein kabarettistischer Jahresausklang, der Lachmuskeln und Hirn gleichermaßen fordert – und dabei herrlich unbesinnlich bleibt.