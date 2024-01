Hans Gerzlich

Firmen-Feier - Arbeiten bis zum Umfallen

Man weiß vorher, wie sie ausgeht, kann sich aber hinterher nicht mehr daran erinnern: Die Firmen-Feier. Beim Abendessen wird vom Feinsten aufgefahren, das Dessert mundet aufs Vorzüglichste, dann ein Schnapsründchen, erste Kleckereien, Aufhebung der Tischordnung, es erscheint der DJ, es folgt der Schwof. Am Schluss tanzt ein Teil der Belegschaft auf dem Tisch, der andere liegt darunter.

In Gerzlichs Unternehmen war gestern die alljährliche Firmen-Feier. Dabei ging nicht nur hoch her, sondern vor allem drunter und drüber - und er hat keinen Schimmer, wie und wo der Abend endete. Umso mehr beunruhigt ihn, dass sein Ehering nun verschwunden ist. In Gedanken rekonstruiert er noch einmal den gestrigen Abend: Da drüben saßen die Vertriebler, dort die Buchhaltung, daneben das Controlling. Und angeblich soll er gegen 0.45 Uhr mit der Jessica aus der Personalabteilung die Lokalität verlassen haben. Stimmt das wirklich? Wer sagt das eigentlich? Und vor allem: Wo ist dieser verdammte Ehering?