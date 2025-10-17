Hans Gerzlich - "Ich hatte mich jünger in Erinnerung."

Ein Best Ager in der Blüte des Verfalls.

Hans Gerzlich ist entsetzt, als er plötzlich feststellt, dass er im gleichen Jahr geboren ist wie ... alte Leute. Außen 50, innen 20, fragt er sich: „Wann fängt das Leben endlich an?“ – da schneit aber schon wieder die „Persönliche Renteninformation“ ins Haus. Der frischgebackene Best Ager hat ausgerechnet: Wenn er mit 67 in Rente geht, kann er davon recht komfortabel leben – für elf Tage.

Deshalb hofft er auf eine Erhöhung des Flaschenpfands. Und in den Werbepausen seiner Lieblingssendung werden längst keine verführerischen Aftershaves oder Sportwagen mehr gezeigt, sondern Granufink, Voltaren und Wärmepflaster. Gerzlich denkt über verpasste Chancen nach, über zunehmende Gelassenheit, das Verdrängen des eigenen Ablebens – und darüber, welche Sprache er lernen sollte, um sich mit seiner späteren Pflegekraft verständigen zu können.

Kabarett für alle, die 50 sind, mal 50 waren - oder vorhaben, es irgendwann noch zu werden. Aber Achtung: Sie werden anschließend wieder zwei Stunden älter sein und etliche Lachfalten mehr haben.